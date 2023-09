Morte di Paola Picozza: l'autopsia conferma la dinamica della caduta

L'autopsia sul corpo di Paola Picozza, la donna di 49 anni deceduta a Priverno nei giorni scorsi in seguito a una caduta, conferma la dinamica ricostruita dai carabinieri. L'esame autoptico sulla salma è stato effettuato dal medico legale Alessandro Tavone e la sua relazione definitiva sarà depositata non prima di 60 giorni. Ma intanto i primi elementi emersi sembrano sostanzialmente confermare che a provocare la morte della donna sia stata appunto la caduta da diversi metri di altezza.

Il 30 agosto scorso la donna stava cercando di riattivare l'interrutore generale della corrente di una palazzina di Priverno in cui si trova una palestra, saltato forse a causa del temporale. Si è sporta da una balaustra priva di protezione, ha perso l'equilibrio ed è scivolata precipitando nel vuoto per diversi metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Paola Picozza è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata d'urgenza in un ospedale romano ma le ferite riportate nella caduta non le hanno lasciato scampo e la donna è morta dopo poche ore. Sulla tragedia era stata aperta un'inchiesta della procura, che aveva sequestrato il contatore della corrente ipotizzando anche che la donna potesse essere rimasta folgorata prima di cadere. Ma questa possibilità sembra essere stata scartata dai primi risultati dell'autopsia.

Il corpo è stato quindi restituito alla famiglia per la cerimonia funebre.