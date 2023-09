Si ribalta con il trattore e muore schiacciato: vittima un ragazzo di 24 anni

Tragedia questa mattina a Priverno, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltatato da un trattore. E' accaduto intorno alle 12 di oggi, 29 settembre, in località Boschetto. Il ragazzo, su un terreno boschivo scosceso, era intento a tagliare della legna a bordo di un trattore.

Probabilmente a causa della conformazione del terreno il mezzo si è ribaltato e il ragazzo è rimasto schiacciato dal peso. Per lui nessuna speranza, è morto sul colpo e per sollevare il mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Priverno e il personale del dipartimento Prevenzione infortuni sul lavoro di Latina che sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.