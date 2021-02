Truffa online con la vendita di una macchina fotografica: due uomini denunciati

Una macchina fotografica in vendita attraverso un sito web, ma anche in questo caso la merce era inesistente. L'ennesima truffa online questa volta arriva da Priverno. I carabinieri della stazione del luogo, dopo una serie di indagini partite da una denuncia, hanno rintracciato e identificato i due responsabili.

Si tratta di un un 31enne e di un 49enne, entrambi ora denunciati in concorso per il reato di truffa. I due si erano fatti accreditare dalla vittima su una carta prepagata la somma di 129 euro come corrispettivo della merce che però l'acquirente non aveva mai ricevuto.