Picchiata e violentata dal suo ex compagno ma lui nega tutto

Ha negato i maltrattamenti e la violenza sessuale nei confronti della ex compagna il 32enne di Priverno finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi dopo una denuncia presentata dalla vittima.

L’uomo, assistito dall’avvocato Giovanbattista Reali è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa, firmatario dell’ordinanza cautelare. Il 32enne ha risposto alle domande del magistrato e ha negato di essersi mai comportato in maniera violenta nei confronti della donna. Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Latina hanno preso il via dalla dettagliata denuncia dalla 27enne e hanno portato ad una serie di riscontri reali nelle testimonianze delle persone informate sui fatti, nonché nelle certificazioni rilasciate da alcune strutture sanitarie alle quali la giovane era stata costretta a ricorrere in più di una occasione a causa delle violenze e delle lesioni subite per le aggressioni dell’ex compagno.

Per ora l’uomo resta ai domiciliari presso la propria abitazione.