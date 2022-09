Palpeggia due ragazzine sull'autobus poi le segue, bloccato e arrestato

Un uomo è stato arrestato a Priverno con l'accusa di violenza sessuale aggravata su due ragazzine che avevano meno di 14 anni.

Lo straniero, di nazionalità nigeriana ha palpeggiato le ragazze che si trovavano a bordo dello stesso autobus sul quale stava viaggiando lui. Le vittime si sono allontanate per evitarlo e quando scese dal mezzoad una fermata lui ha fatto lo stesso e le ha seguite. La reazione delle ragazzine ha indotto qualcuno a chiamare i carabinieri che sono intervenuti sul posto e lo hanno arrestato.

Ieri mattina lo straniero è stato comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per l’udienza di convalida. Rispondendo alle domande del magistrato e con l’aiuto di un’interprete l’uomo ha dichiartato di essere innocente e si è difeso negando ogni accusa. A conclusione dell’interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e confermato la custodia cautelare in carcere.