Palpeggia un’addetta alle pulizie sul treno e poi aggredisce un agente: arrestato

Prima ha palpeggiato un’addetta alle pulizie sul treno, poi si è scagliato contro un agente della polfer intervenuto. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri nei pressi di Priverno a bordo di un convoglio regionale partito da Napoli e diretto nella Capitale. Come riporta RomaToday, il 25enne di origini nigeriane è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria di Roma Termini per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ed indagato in stato di libertà per violenza sessuale

L’allarme è scattato quando il capotreno ha richiesto l’intervento della polizia ferroviaria perché una donna addetta al servizio di pulizia sul convoglio era stata palpeggiata da un uomo. Sul treno era presente un agente libero dal servizio che accolta la richiesta d’intervento del capotreno si è messo alla ricerca del segnalato. Il giovane è stato rintracciato e all’atto del controllo si è scagliato contro il poliziotto con pugni e morsi non riuscendo ad avere la meglio anche grazie all’intervento dei viaggiatori che, avendo assistito alla scena, si sono mossi in aiuto all’agente.

Tratto in arresto, grazie ai successivi accertamenti, il 25enne è risultato essere ricercato poiché destinatario di un provvedimento di custodia cautelare per reati analoghi commessi in altre regioni.