Ladro ucciso in via Palermo, il faccia a faccia tra periti in Corte d'Assise

Confronto faccia a faccia tra periti dell’accusa e della difesa nell’aula della Corte di Assise di Latina dove è in corso il processo all’avvocato Francesco Palumbo, accusato di omicidio volontario per avere ucciso a colpi di pistola Domenico Bardi, un ladro che aveva rubato nell’abitazione dei suoi genitori e ferito il complice Salvatore Quindici il 15 ottobre 2017 in via Palermo a Latina.

Davanti alla Corte presieduta da Francesco Valenti si sono confrontati gli esperti del Servizio di polizia scientifica di Roma a sostegno della tesi del pubblico ministero Simona Gentile e il professor Farneti, esperto balistico consulente della difesa dell’imputato.

Secondo gli investigatori, che sono avvalsi di una ricostruzione tecnica in scala tridimensionale, Palumbo ha sparato i dodici colpi dal basso verso l’alto – quindi per colpire Bardi che era di spalle sulla scala poggiata alla parete della palazzina - mentre era in movimento e avanzava, poi i colpi diretti a Quindici che si trovava nei pressi di una siepe del giardino condominiale.

Scenario completamente diverso quello prospettato dal consulente della difesa il quale ha escluso che gli spari fossero volontari e mirati e rispetto alla visuale di Palumbo ha sostenuto che fosse in qualche modo impedita dalla presenza di un albero di fico, tagliato successivamente. Oltre a spiegare che mentre esplodeva i colpi lo sparatore stava indietreggiando e non avanzando.

La Corte ha poi aggiornato il processo all’udienza del 21 gennaio 2022 quando in aula saranno ascoltati i testi citati dai legali della difesa, gli avvocati Leone Zeppieri e Tommaso Pietrocarlo. Tra loro anche alcuni investigatori ciociari che avevano condotto indagini sui furti di armi messi a segno dalla banda di Bardi e Quindici prima dell’omicidio di via Palermo.