Elezioni regionali 2013, Maietta in aula: “Mai avuto rapporti con Riccardo”

"Non ho mai avuto rapporti con Agostino Riccardo durante le campagne elettorali o in altri contesti, lo conoscevo di fama e perché frequentava la curva del Latina Calcio”. Pasquale Maietta viene ascoltato in aula come teste nel processo ‘Scheggia’ a carico di Gina Cetrone, l’ex marito Umberto Pagliaroli, Armando Lallà Di Silvio e Gianluca Di Silvio e smentisce il racconto del collaboratore di giustizia rispetto alle vicende della campagna elettorale per la Regione del 2013 per la quale era stato chiamato in causa.

Gli imputati sono accusati a vario titolo di estorsione, atti di illecita concorrenza, violenza privata, più gli illeciti connessi alle elezioni amministrative di Terracina 2016, tutti aggravati dal metodo mafioso. Interrogato prima dall’avvocato della Cetrone Lorenzo Magnarelli e poi dal pubblico ministero Luigia Spinelli l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia ha negato di aver detto a Riccardo e al gruppo dei tifosi del Latina Calcio di convogliare i voti di Cetrone sull’altro candidato del partito, Nicola Calandrini. ”Non ho mai adottato iniziative del genere – ha spiegato - e non avevo alcuna ragione per farlo. E non ricordo alcun incontro con Riccardo e non credo che Di Giorgi possa essersi rivolto a lui per l’attacchinaggio”. Dichiarazioni che smentiscono completamente le dichiarazioni del pentito.

Prima di Maietta c’era stato il controesame di Gina Cetrone da parte del suo avvocato difensore nel corso del quale la donna ha smentito le accuse di essersi rivolta a Riccardo e ha chiesto un confronto in aula con il collaboratore di giustizia.

Per quanto riguarda l’ex marito di Cetrone, Umberto Pagliaroli, e il figlio di Lallà, Gianluca Di Silvio hanno scelto di non essere ascoltati in aula. Il processo è stato aggiornato al 21 giugno.