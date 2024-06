“Professore punta un coltello contro uno studente di 17 anni”

Sono tutti da chiarire i contorni di una vicenda denunciata dal dirigente scolastico di un’istituto superiore di Latina ai carabinieri che ora stanno effettuando tutte le indagini. La denuncia è contro un insegnante 63enne che avrebbe puntato un coltello verso un alunno di 17 anni.

La notizia è stata data questa mattina dall’edizione locale del quotidiano Il Messaggero. Secondo quanto riportato, la ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, è stata riferita dal dirigente; il professore avrebbe puntato il coltello, solitamente utilizzato per pulire la frutta nei momenti di pausa a scuola, verso la gola dello studente. Al momento non è chiaro se tra i due ci fossero stati precedenti attriti o discussioni. Un episodio che, non presente personalmente al fatto, è stato portato all'attenzione del preside, che ha prontamente informato le autorità

A indagare sono adesso i carabinieri; la Procura di Latina ha aperto un'inchiesta per minaccia aggravata. È stata inoltre informata anche la Procura dei Minori di Roma, essendo coinvolto un ragazzo ancora minorenne di cui è stata richiesta un’audizione protetta per comprendere la dinamica e il movente del gesto. Le indagini dovranno chiarire infatti anche il contesto in cui si è verificato l’episodio, dato che qualcuno ha parlato "di natura goliardica”.

L’episodio, fino a questo momento, non è stato denunciato dai genitori dell’alunno minorenne. Per ora la scuola non avrebbe ancora preso provvedimenti nei confronti del docente.