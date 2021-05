Promontorio del Circeo: sfuma il tentativo di acquisto dei terreni privati da parte della Regione

La Regione Laizo aveva annunciato l'intenzione di acquistare una parte del promontorio del Circeo messa in vendita ma non è riuscita nell'intento. A spiegare l'operazione sono stati Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica e trasformazione digitale e Daniele Leodori, vice presidente della Regione con delega al Patrimonio.

"Siamo entrati in corso d'opera in una trattativa tra privati - spiegano - offrendoci di acquistare i terreni del Circeo oggetto dalla compravendita proprio per restituire ai cittadini e alla comunità un pezzo fondamentale del nostro patrimonio naturalistico, archeologico e culturale. Essendo poi emerso che ad essere in vendita non erano direttamente i terreni ma una società privata che ne detiene la proprietà, non è stato possibile per la Regione acquistarli direttamente".

"Attraverso la direzione Demanio - spiegano l'assessora e il vicepresidente della Regione Lazio - abbiamo comunque fatto un ulteriore tentativo chiedendo alla società di farci incontrare l'acquirente, con cui era già stata concordata la vendita, che però si è rifiutato. Abbiamo fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità. Purtroppo non possiamo obbligare una società privata a scegliere la Regione come acquirente al posto di un altro con cui ha già siglato un accordo. Ma una cosa è sicura: possiamo, come è nostro dovere fare, vigilare sull'uso di quei terreni affinché sia tutelata l'area protetta del Parco del Circeo ed impedire qualunque tipo di azione possa minacciarne la bellezza e l'integrità".