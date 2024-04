Dà in escandescenze e picchia la compagna nel suo negozio: bloccato dai carabinieri

E' accusato di maltrattamenti in famiglia ed è stato arrestato a Prossedi dai carabinieri. Si tratta di un cittadino di 58 anni residente a Ceccano, in provincia di Frosinone, che da questa mattina, giovedì 4 aprile, si trova ai domiciliari nell'abitazione del fratello, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Come ricostruito dai militari della stazione di Prossedi, in collaborazione con i colleghi di Maenza, l'uomo si trovava nel negozio della compagna, una donna di 55 anni, anche lei residente a Ceccano, quando ha fato in escandescenze distruggendo alcuni oggetti dell'esercizio commerciale. Il 58enne si è poi scagliato anche contro la donna, picchiandola e strattonandola, fin quando la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri che, arrivati nel negozio, lo hanno arrestato per maltrattamenti.