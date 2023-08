Un principio di incendio, barche in aviaria e diportisti in difficoltà: Ferragosto di soccorsi in mare

Un importante dispositivo di sicurezza è stato predisposto nel fine settimana lungo appena trascorso dalla guardia costiera del compartimento marittimo di Gaeta lungo i 197 km di litorale della provincia di Latina, isole comprese. Durante le festività di ferragosto è stata assicurata una massiccia presenza di mezzi navali in mare e di pattuglie sui litorali e sono stati intensificati i controlli sul rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e locali alle quali l’utenza marittima è tenuta ad attenersi. Nel servizio sono stati impiegati 40 tra donne e uomini della capitaneria di porto di Gaeta e dei comandi dipendenti e 12 tra motovedette e battelli minori, che hanno assicurato una capillare presenza per garantire livelli di sicurezza della navigazione e della balneazione nei dodici comuni del litorale pontino.

Numerose sono state le richieste di assistenza arrivate alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta attraverso il numero di emergenza 1530 e il numero unico 112. Tra questi, oltre ai numerosi interventi in ausilio dei diportisti in difficoltà per avarie o problemi alle unità navali, a Ponza i militari sono intervenuti per assistere una persona rimasta traumatizzata durante la navigazione di un'imbarcazione a vela nella giornata del 14 agosto e per soccorrere padre e figlio rimasti in mare a causa del capovolgimento di un tender. In entrambi i casi le unità navali del Corpo sono intervenute per recuperare i malcapitati.

Nella zona di giurisdizione del circondario marittimo di Terracina la motovedetta Sar CP834 è intervenuta invece in soccorso di due canoisti in difficoltà perché colti dal forte vento al largo del promontorio del Circeo e, successivamente, nelle acque antistanti il porto di Terracina, in soccorso degli occupanti un’imbarcazione a motore interessata da un principio d’incendio.

Ulteriori verifiche in mare hanno portato i militari a elevare verbali di contestazione in merito alla navigazione e all’ancoraggio di unità da diporto all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione e segnalata dalle boe bianche/rosse che delimitano i 250 metri dalla battigia interdetti ai natanti. La guardia costeira si è inoltre occupata della sicurezza durante particolari manifestazioni cittadine, tra cui l’ormai consueta processione di barche di Gaeta, che si è tenuta quest’anno nella serata di domenica 13 agosto, in concomitanza con i festeggiamenti della Madonna di Porto Salvo; la processione in mare in onore di Maria Stella Maris lungo il litorale del comune di Latina e la processione in mare per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta presso la località Le Forna a Ponza. L’attività di vigilanza degli uffici del Compartimento marittimo di Gaeta continuerà nei prossimi giorni e per tutta la durata della stagione balneare, in linea con le direttive operative della direzione marittima di Civitavecchia nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare Sicuro 2023”.