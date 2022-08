A “lezione” di sicurezza stradale: a Terracina fa tappa il “Pullman Azzurro” della polizia

Ha fatto tappa a Terracina il Pullman Azzurro della polizia stradale accolto da tantissime persone, anche ragazzi e bambini a cui in particolare è rivolta la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza sulle strade.

L’educazione stradale e la prevenzione restano, infatti, un obiettivo primario per la polizia perché “piccoli gesti, semplici e alla portata di tutti possono fare la differenza sulla strada”. L’iniziativa di oggi, a cui ha preso parte anche il prefetto di Latina Maurizio Falco, ha visto protagonisti gli agenti della polizia stradale guidati dal comandate provinciale di Latina Gian Luca Porroni che sono stati a disposizione dei residenti e dei turisti in vacanza, e in particolare dei giovani e dei più piccoli per promuovere la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi che sviluppano una maggiore percezione dei pericoli sulla strada.

Il Pullman Azzurro della polizia stradale, che sta svolgendo il tour tra le province italiane e si è fermato in piazza Mazzini a Terracina, si presenta, infatti, come una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della stradale diventano "maestri di sicurezza" per i più piccoli tra lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando.

Presenti per l’iniziativa questa mattina a Terracina anche i ciclisti Umberto Nardecchia e Maurizio Marchetti e gli atleti del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato “Fiamme Oro”, con il prima linea la poliziotta Paulina Armería Vecchi, atleta professionista di Taekwondo, plurimedagliata.