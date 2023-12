Arrestato tre volte in un anno continua a spacciare droga mentre è ai domiciliari

Arrestato tre volte in un anno continuava però a spacciare droga mentre era ai domiciliari. E’ finito così nuovamente in manette un uomo, noto pregiudicato nella zona del quartiere Zodiaco ad Anzio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della locale Compagnia impegnati ancora una volta in servizi di prevenzione e repressione delle attività illecite nel quartiere.

Come ricostruito dall’Arma, l’uomo nonostante fosse già finito in manette per ben tre volte nel corso dell'anno e benché fosse sottoposto agli arresti domiciliari è gravemente indiziato di aver continuato nella sua attività di spaccio, rendendosi responsabile anche del reato di evasione.

Le continue segnalazioni dei carabinieri di Anzio hanno così portato all'emissione di uno specifico provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto la definitiva detenzione in carcere per l'uomo che è stato portato nell’istituto penitenziario di Velletri, dove sconterà la sua pena. L'attività dei militari nel quartiere ha, inoltre, consentito la rimozione di numerose auto e moto, parcheggiate in zona, oltre a carcasse di vetture, mezzi in gran parte risultati essere provento di furto o comunque di provenienza illecita.