Quattro morti sul lavoro in una settimana nel Lazio, l’appello: “Fermiamo la strage”

Quattro vittime sul lavoro in una settimana nel Lazio. Un bilancio drammatico che conta anche la morte di Satnam Singh, il bracciante indiano abbandonato in strada senza un braccio tranciato da un macchinario senza essere soccorso e poi deceduto in ospedale, e quella di Valerio Salvatore, il 29enne che ha perso la vita a Campoleone dopo essere caduto per il cedimento del tetto del capannone su cui stava effettuando degli interventi.

A loro si aggiunge anche un altro operaio agricolo gravemente ferito a Cisterna dopo che un cortocircuito ha fatto prendere fuoco alla trebbiatrice su cui stava lavorando. E nelle scorse ore c’è stato un nuovo intervento di Cgil di Roma e Lazio, Cgil di Frosinone e Latina e Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli.

“Contro questa scia di sangue - si legge una una nota del sindacato - chiediamo alla Regione Lazio di accelerare sulle azioni già condivise durante l’ultimo incontro con le organizzazioni e a tutti i prefetti di attivare subito le task force ispettive per assicurarsi che siano rispettate le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dai settori dove si verificano maggior infortuni”.

Proprio in questa settimana in Regione, dopo la morte di Satnam Singh, c’è stato un importante incontro con i sindacati, prima della mobilitazione di ieri nel capoluogo pontino. “La grande manifestazione di sabato a Latina dimostra quanta attenzione c’è da parte delle persone e del mondo del lavoro sulla salute e la sicurezza. Ci chiediamo cos’altro debba accadere affinché il Governo intervenga concretamente”, concludono Cgil di Roma e Lazio, Cgil di Frosinone e Latina e Cgil di Roma Sud Pomezia Castelli.