Volontari e cittadini ripuliscono la spiaggia di Latina dai rifiuti

Altra bella iniziativa delle associazioni Natura noi e A-mare: armati di guanti e pinze per raccogliere i rifiuti i volontari hanno ripulito la spiaggia di Latina invasa da plastiche di ogni tipo. L’iniziativa c’è stata il 4 dicembre con partenza da Capoportiere per una domenica all'insegna dell'ecologia e della tutela ambientale, che come sempre ha coinvolto non solo gli adulti ma anche i più piccoli.

E nel corso dell’iniziativa sono state tante le persone che si sono poi avvicinate ai volontari non solo per curiosità e per elogiare le loro attività, ma anche per aiutare concretamente a portare sacchi e raccogliere plastica e bottiglie presenti su litorale e dune.

“Gli oggetti ritrovati lungo il litorale sono una conseguenza non solo della recente mareggiata, ma purtroppo anche di un abbandono indiscriminato di immondizia di vario tipo” commentano dalle due associazioni.

L’evento di domenica, che ha potuto godere del supporto del Comune di Latina che si occupa dello smaltimento dei rifiuti raccolti e dell'intervento di Abc, si inserisce in una rete di iniziative attivate da anni sul territorio, attraverso cui, aggiungono ancora le associazioni, si pensa esclusivamente alla salvaguardia ambientale.