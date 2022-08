Ritrovata a Sezze la 12enne scomparsa da Civitavecchia. Si cerca ancora l’amica

E’ stata ritrovata a Sezze una delle due ragazzine scomparse a Civitavecchia. La più piccola delle due, una 12enne, rintracciata si trova al momento nella locale Stazione dei carabinieri mentre non si hanno ancora notizie dell’amica che era con lei al momento della scomparsa, una 13enne.

L’appello era stato lanciato sui social nella giornata di ieri dalla madre della 12enne che ora sta raggiungendo il centro lepino per andare a prendere la figlia. Non si hanno notizie del motivo per cui la giovanissima si sia allontanata da casa, né come abbia raggiunto Sezze e quali siano le motivazioni che poi l’hanno portata fino nella provincia pontina.

Come riporta RomaToday, le famiglie delle due ragazze avevano sporto denuncia al Commissariato di polizia di Civitavecchia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 agosto, dopo che delle loro figlie si erano perse le tracce e non riuscendo più a mettersi in contatto con loro dal giorno precedente.

Alle 4 di notte una storia su Instagram aveva fatto pensare a un allontanamento volontario. L'ultimo avvistamento, come ha spiegato a RomaToday la mamma di una delle due ragazze era avvenuto alle 5:10 di mercoledì mattina alla stazione di Civitavecchia. Le due minorenni avrebbero preso un treno per Tiburtina: "Erano state viste il giorno prima al mare con i due fidanzati. Uno dei due ha 22 anni. Vogliamo che tutto si risolva presto". Quindi l'appello: "Figlia mia ritorna da noi tutto si risolve non è successo niente, fatti viva ti aspettiamo tutti a braccia aperte".

Fino al ritrovamento di una delle due oggi a Sezze, mentre intanto proseguono le ricerche della 13enne.