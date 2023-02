Accoltellato in piazza dopo una discussione: ferito un ragazzo di 27 anni

Giovane accoltellato al culmine di una discussione: teatro dell'aggressione piazza Indipendenza a Pomezia. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 febbraio, in una zona centrale della città e davanti agli occhi di diversi testimoni che hanno subito lanciato l'allarme.

La vittima è un giovane di 27 anni che, soccorso, è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Pomezia; le sue condizioni sono considerate gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad accoltellarlo, come riporta RomaToday, un suo conoscente, un ragazzo di 30 anni subito identificato e poi denunciato dai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito, i due giovani, entrambi incensurati, hanno cominciato a discutere poi improvvisamente il 30enne ha impugnato un coltellino svizzero ed ha colpito il 27enne, ferendolo all'addome.

Scattato l’allarme sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso la vittima dell’aggressione poi portata in ospedale, e i carabinieri di Pomezia. Rintracciato, l'aggressore - che soffrirebbe di disturbi psichici - non ha saputo fornire indicazioni ai militari sulle motivazioni che lo hanno portato ad aggredire il 27enne; è stato denunciato per lesioni personali.