Disagi sulla Pontina, rami caduti per il vento colpiscono un autobus in transito

Disagi nella mattinata di oggi, venerdì 20 ottobre, sulla Pontina per il forte vento che in queste ore sta colpendo la provincia pontina come il resto del Lazio. In queste ore su tutto il territorio regionale è in vigore l’allerta che è stata emanata dalla Protezione Civile.

Proprio a causa del vento infatti alcuni rami sono caduti sulla strada statale 148, ma fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

In particolare, all’altezza del chilometro 17, nel territorio di Roma, in direzione della Capitale rami cadendo hanno colpito un autobus di linea. Da quanto si apprende, sono stati registrati solo danni lievi e nessuna conseguenza grave per l’autista e per gli occupanti del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia.

Un episodio analogo è accaduto poco dopo e qualche chilometro più avanti, sempre in direzione Roma, dove la caduta di rami ha coinvolto questa volta un motociclista. In questo caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.