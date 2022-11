In quattro aggrediscono e rapinano un 15enne

In quattro hanno aggredito e rapinato un giovane di appena 15 anni: l’episodio è avvenuto nella frazione di Scauri di Minturno e le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale Stazione.

Indagini che hanno permesso poi di identificare uno dei componenti del gruppo, un giovane di 22 anni della provincia di Napoli, nei cui confronti sono stati raccolti dai militari una serie di elementi a carico poi sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino.

I fatti risalgono all’estate appena trascorsa; secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, il 22enne, in una notte della metà di agosto, insieme ad altre tre persone che sono ancora in fase di identificazione, ha aggredito il 15enne seduto su una panchina per sottrargli l’phone e il portafogli.