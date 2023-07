Rapinatori scatenati: secondo colpo in un supermercato in 48 ore

Rapinatori scatenati ad Aprilia: a sole 48 ore dal colpo messo a segno all’Eurospin di via Carroceto, i malviventi sono tornati in azione prendendo di mira questa volta il punto vendita Acqua&Sapone di via Toscanini.

La rapina nella tarda mattinata di ieri, sabato 8 luglio, intorno all’orario di chiusura dell’attività. Ad agire, secondo le prime informazioni, anche in questo caso è stato un bandito solitario che una volta entrato all’interno del supermercato e dopo aver minacciato le cassiere si è fatto consegnare i soldi per poi fuggire a piedi.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze e tutti gli elementi utili per cercare di risalire al rapinatore. Solo due giorni prima, lo scorso giovedì, un colpo era stato messo a segno all’interno ell’Eurospin di via Carroceto. Anche su questo episodio sono in corso le indagini dei militari dell’Arma.