Ancora una rapina ad Aprilia. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di venerdì 14 luglio da Arcaplanet, il negozio di via Mozart che vende prodotti per gli animali.

Da quanto appreso ad agire è stato un bandito solitario che dopo aver raggiunto una delle casse, dietro la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare il denaro. Poi la fuga. Il bottino si aggira intorno a poche centinai di euro.

Anche su questo colpo sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Si tratta della quarta rapina nell’arco di una decina di giorni ad Aprilia - la prima risale al 6 luglio -, e tutte a pochi chilometri di distanza una dall’altra; la scorsa settimana sono stati infatti presi di mira l’Eurospin di via Carroceto, il punto vendita Acqua&Sapone di via Toscanini e il negozio Eurosurgelati di via Mascagni.

Il sospetto è che si possa trattare dello stesso rapinatore che agisce generalmente in maniera estremamente rapida, in pochissimi secondi per poi fuggire con il bottino in mano. Purtroppo le immagini delle telecamere non potranno essere d’aiuto ai carabinieri in questo caso; non era infatti presente il sistema di videosorveglianza da cui, invece, si sarebbero potuti ottenere elementi utili non solo all’identificazione del bandito, ma anche a chiarire se effettivamente si possa trattare dello stesso degli altri colpi messi a segno la settimana scorsa.

Le indagini dei militari del reparto Territoriale di Aprilia, coordinati dal comandante Paolo Guida, intanto vanno avanti.