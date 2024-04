Rapinata in strada, 60enne colpita alla schiena cade a terra

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri a Formia per rapina. E’ accaduto nella tarda serata di mercoledì 17 aprile nel comune del sud pontino dove sono intervenuti i carabinieri del Norm – Sezione Radiomobile che hanno bloccato il giovane straniero già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito il ragazzo, di origini stranierie e richiedente asilo politico, ha colpito alla schiena la vittima, una donna di 60 anni di Minturno, facendola cadere a terra per poi strapparle via di mano il cellulare.

Subito dopo la fuga a piedi con la speranza di farla franca. Ma immediato è stato l’intervento dei carabinieri allertati dalla centrale operativa che li ha dirottati sul luogo della rapina dopo essere stata allertata da alcuni testimoni. Così il 24enne è stato in breve tempo individuato e bloccato dopo un rocambolesco inseguimento, raggiunto dai militari dopo aver scavalcato il cancello di cinta di un centro sportivo.

Il rapinatore nel corso degli accertamenti è stato trovato ancora in possesso del cellulare rubato che è stato restituito alla vittima e arrestato in flagranza di reato. L’Autorità Giudiziaria di Cassino dopo aver convalidato l’arresto con rito per direttissima, ha disposto per lui il provvedimento cautelare del divieto di dimora nella Regione Lazio perché “ritenuto socialmente pericoloso e per aver commesso il fatto presso un luogo in cui non poteva in alcun modo giustificare la sua presenza”.

Non solo, ma nel corso di ulteriori indagini dei carabinieri il 24enne è stato identificato quale responsabile del furto di una bicicletta avvenuto il giorno precedente all’arresto sempre a Formia e per questo è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.