In due rapinano una farmacia, ma le telecamere di videosorveglianza riprendono tutto

Sono stati incastrati anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza i due uomini di 57 e 45 anni arrestati dalla polizia perché considerati gli autori di una rapina messa a segno in una farmacia ad Anzio. Gli agenti del locale Commissariato nei giorni scorsi hanno dato esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Velletri che ha portato in carcere i due uomini.

Le indagini sono state avviate il 9 agosto scorso in seguito al colpo messo a segno nell’attività; gli investigatori, coordinati dalla Procura di Velletri, sono giunti all’identificazione dei due indagati grazie a una serie di testimonianze, alle riprese delle videosorveglianze e soprattutto sfruttando la loro esperienza e conoscenza del territorio.

Gli elementi acquisiti, compresi gli abiti sequestrati in fase di indagine e verosimilmente indossati dai due uomini durante la rapina, hanno permesso alla Procura di chiedere e ottenere dal gip una misura cautelare a carico di due uomini, entrambi italiani, gravemente indiziati del reato di rapina in concorso. Sono stati gli stessi poliziotti di viale Antium a eseguire la misura e a condurre in carcere il 57enne e il 45enne che ora sono a disposizione della magistratura.