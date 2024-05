Armato di coltello rapina una farmacia, subito preso durante la fuga

Arrestato per una rapina in farmacia: un uomo di 52 anni di Nettuno è finito in manette dopo il colpo a segno nel fine settimana nella capitale. Identificato dai carabinieri, e già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ora per lui si sono aperte le porte del carcare.

I fatti nella mattinata di sabato 27 aprile quando un uomo con il volto scoperto e un paio di occhiali da sole è entrato in una farmacia in via Gino Capponi, quartiere Appio - Tuscolano; poi si è avvicinato al bancone e minacciando con un coltello da cucina la proprietaria e una dipendente si è fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa. Non soddisfatto, si è recato dietro il bancone e ha maneggiato la cassa e altri cassetti per verificare la presenza di altro denaro, per poi darsi alla fuga.

Uscito dall'attività, l'uomo è stato inseguito a piedi, raggiunto dopo circa 300 metri, e bloccato dai carabinieri che avevano notato i suoi movimenti sospetti. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla proprietaria della farmacia.

Il 52enne è stato arrestato per rapina aggravata; condotto presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo.