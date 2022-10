Si finge cliente e rapina la farmacia, poi si barrica in casa per evitare la cattura

Fingendosi un normale cliente ha messo a segno la rapina in una farmacia poi si è barricato in casa per non farsi prendere dai carabinieri. Momenti concitati sono stati vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 17 ottobre, nel centro di Sezze. Ad agire un giovane di 26 anni alla fine arrestato dai militari che subito dopo il colpo lo hanno rintracciato nella sua abitazione.

Tutto è accaduto intorno alle 18.30 quando il ragazzo si è presentato nell’attività di piazza IV Novembre. Secondo una prima ricostruzione, il 26enne, che da quanto si apprende era ristretto ai domiciliari, mischiandosi tra i clienti si è messo normalmente in fila aspettando il suo turno. E’ stato in quel momento che davanti al farmacista ha estratto una pistola, forse giocattolo, e dietro la minaccia dell’arma si è fatto consegnare il denaro.

Poi la fuga verso casa a poca distanza dalla farmacia. Allertati, i carabinieri, grazie alle testimonianze dei presenti, sono riusciti subito ad identificare il giovane rintracciato nella sua abitazione dove si è barricato per sfuggire alla cattura.

Poco più tardi i militari sono riusciti ad entrare in casa e per il giovane è scattato l’arresto.