Armato di coltello rapina una donna nell’ascensore, poi ruba anche in un supermercato

Prima rapina una donna e poi mette a segno un furto in un supermercato, tutto nell’arco di un pomeriggio. Protagonista un giovane di 33 anni alla fine arrestato dai carabinieri di Pomezia.

I militari dell’Aliquota Radiomobile erano impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla repressione della criminalità diffusa quando mentre stavano passando davanti al Centro commerciale Cavour hanno notato un motorino fermo con il motore acceso ed il casco poggiato sulla sella.

Un particolare che ha attirato la loro attenzione e per questo hanno deciso di fermarsi lì attendendo l’arrivo del proprietario. Così hanno scoperto che il giovane aveva appena rubato bottiglie di alcolici nel supermercato. Portato in caserma e perquisito è stato trovato in possesso di quattro anelli che nascondeva in un calzino. Gli stessi preziosi sono poi stati riconosciuti da una donna che poco prima aveva subìto una rapina.

Secondo quanto ricostruito infatti il 33enne nel primo pomeriggio dello stesso giorno con il cappuccio della felpa indossato ed una sciarpa a copertura del viso, impugnando un grosso coltello da cucina, aveva intimato alla vittima di consegnargli denaro e preziosi, dopo averla sorpresa all’interno di un ascensore condominiale.

Arrestato perché gravemente indiziato dei reati di furto aggravato e rapina, è stato condotto alla casa circondariale di Velletri e l’arresto è stato in seguito convalidato.