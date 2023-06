Una rapina è stata messa a segno nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 giugno, all’interno del supermercato Lidl di via Mozart ad Aprilia. Sul colpo stanno indagando i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, diretti dal tenente colonnello Paolo Guida, che subito dopo l'allarme sono intervenuti sul posto.

Dalle informazioni a disposizione, ad entrare in azione sono stati due banditi che si sono presentati davanti ai dipendenti con il volto travisato da foulard e cappuccio e li hanno minacciati armati di un bastone e di un coltello.

Così sono riusciti a farsi consegnare il denaro che era contenuto all’interno delle casse prima di fuggire a piedi. Dai primi risconti il bottino si aggira intorno ai 1.700 euro.

Da quanto si apprende i due rapinatori non hanno evidenziato nessun accento particolare. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per cercate di risalire ai due banditi in fuga.