Evade dai domiciliari, poi rapina un rider dello scooter e tenta il colpo in pizzeria

Serata movimentata per un uomo di 33 anni ad Aprilia finito agli arresti per rapina ed evasione: già detenuto ai domiciliari, prima ha aggredito e derubato un rider, poi ha tentato la rapina anche in una pizzeria. A chiudere il cerchio introno al 33enne sono stati carabinieri del Norm che lo hanno rintracciato nella sua abitazione nella notte facendo scattare le manette ai suoi polsi.

L'uomo è entrato in azione nella tarda serata di ieri, sabato 8 giugno, insieme ad un complice: nel comune nel nord della provincia pontina ha preso di mira un 40enne di origini indiane che alla guida del suo scooter stava effettuando una consegna a domicilio. La vittima è stata avvicinata e aggredita con un bastone dal 33enne che gli ha portato via il telefono e il motorino utilizzato poi per la fuga.

Non contenti, circa un’ora dopo i due a bordo dello stesso scooter hanno raggiunto una pizzeria in cui con i caschi in testa sono entrati armati di una mazza ferrata; così hanno minacciato la dipendente cercando di portare via la cassa ma sono stati fermati dalla stessa lavoratrice insieme ad alcuni clienti che erano presenti all’interno del locale e che con il loro intervento sono riusciti a far perdere il casco al 33enne che è scappato a piedi abbandonando il mezzo a due ruote.

Un’azione che è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza; le immagini hanno quindi permesso ai carabinieri di identificare l'uomo che nel corso della notte è stato rintracciato presso la sua abitazione. Arrestato è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza dl Reparto Territoriale di Aprilia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per risalire al complice.