Rapina un uomo del cellulare e viene trovato con dosi di cocaina

Arrestato per spaccio di stupefacenti e denunciato per rapina in concorso. Gli agenti della polizia del commissariato di Anzio- Nettuno, insieme ai militari della compagnia dei carabinieri di Anzio- Nucleo radiomobile, hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina di 26 anni.

Agenti di polizia e carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa avvenuta nel comune di Anzio, nella zona della stazione ferroviaria di Lavinio. Quando le pattuglie hanno raggiunto il luogo indicato non c'era più traccia della rissa ma gli equipaggi sono stati avvicinati da un cittadino italiano che ha riferito di essere stato rapinato, poco prima, del suo telefono cellulare da due uomini che poi si erano rifugiati all'interno di un bar.

A quel punto è scattato il controllo nel locale e gli operatori delle forze dell'ordine hanno effettivamente trovato i due uomini descritti dalla vittima riuscendo a recuperare anche il cellulare appena sottratto. Uno dei due però, il marocchino 26enne, è stato trovato in possesso anche di nove involucri di cocaina. Al termine degli accertamenti il giovane straniero è stato arrestato per il reato di spaccio e denunciato invece in stato di libertà, insieme al suo complice, coetaneo e connazionale, per il reato di rapina in concorso.