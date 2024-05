Rapinatori armati di fucile, doppio assalto nella notte

Non solo Latina, ma anche Aprilia nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio è stata presa di mira dai rapinatori. Per due volte nell’arco di pochissimo tempo i malviventi hanno fatto prima irruzione in un ristorante e poi nel bar di un distributore di benzina. Sui due episodi, probabilmente collegati tra di loro, sono in corso le indagini dei carabinieri.

I banditi, due secondo le informazioni raccolte, hanno agito intorno alla mezzanotte. A bordo di uno scooter e con casco integrale, quando era più o meno l'orario di chiusura dell’attività, hanno raggiunto il ristorante Sakura che si trova lungo la Nettunense. Uno dei due armato di fucile è entrato nel locale dirigendosi verso la cassa che però era già stata svuotata costringendo i due rapinatori a fuggire a mani vuote. Il secondo colpo c’è stato poco dopo al bar della stazione di servizio che si trova sulla Pontina, nella zona di Campoverde. In maniera analoga uno dei due banditi è entrato nell’attività armato portando via gratta e vinci, per qualche centinaio di euro.

Un magro bottino per i due malviventi che poi a bordo dello scooter hanno fatto perdere le loro tracce. Scattato l’allarme sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale a cui ora sono affidate le indagini per risalire alle due persone entrate in azione l’altra notte.

All’alba di ieri poi altre due rapine, una a Borgo Carso e l'altra in via Villafranca, sono state messe a segno in altrettanti bar a Latina. In corso le indagini.