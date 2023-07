Colpi in serie nei supermercati, è caccia al rapinatore ad Aprilia. Le indagini dei carabinieri

Sono in corso in maniera serrata le indagini dei carabinieri sulle rapine in serie commesse in questi giorni ad Aprilia, tutte a segno in supermercati e attività commerciali. La prima risale alla serata di giovedì 6 luglio quando un malvivente ha fatto irruzione all’interno dell’Eurospin di via Carroceto da dove, dopo aver minacciato le cassiere, è scappato con circa 1.700 euro.

Passano meno di 48 ore e nella tarda mattinata di sabato 8 luglio un'altra rapina viene messa a segno questa volta nel punto vendita Acqua&Sapone, in via Toscanini, sempre da un bandito solitario. Il giorno successivo viene di preso di mira il negozio Eurosurgelati in via Mascagni.

Le attività non sono molto distanti una dall’altra e la sensazione è che ad agire possa essere stata sempre la stessa mano. Le serrate indagini sono condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, agli ordini del comandante Paolo Guida, e puntano a ottenere importanti risultati in breve tempo.

I militari stanno infatti studiando le modalità con cui sono state compiute le rapine che hanno creato un certo allarme nella zona, le analogie e le similitudini al fine di rintracciare in tempi stretti il responsabile e dare così una risposta immediata ai cittadini in tema di sicurezza.