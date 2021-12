Rapine a bordo dei treni, nei guai due minorenni incastrati dalla videosorveglianza

Sono considerati responsabile di rapine a bordo dei treni della tratta Nettuno-Roma i due minorenni che nei giorni scorsi sono stati rintracciati dalla polizia ferroviaria nel corso di alcuni controlli.

I due ragazzini, entrambi di origini croate, sono stati individuati dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per il Lazio all'interno dell'atrio biglietteria della stazione di Nettuno e riconosciuti quali autori delle rapine grazie anche al sistema di videosorveglianza predisposto neegli scali ferroviari presenti lungo la linea. Per uno di loro è scattato il fermo di Polizia Giudiziaria, l'altro minore è stato deferito in stato di libertà.

Il servizio rientra nell’ambito dell’attività della polizia ferroviaria che nel corso della settimana appena trascorsa, quella tra il 29 novembre e il 5 dicembre, ha portato a tre arresti e quattro persone indagate. Nel corso del periodo preso in considerazione sono stati effettuati controlli su 7.322 persone; sono state 419 le pattuglie impegnate in stazione e 62 a bordo di 143 treni; 34 le sanzioni amministrative elevate.