Rapporto zoomafie e maltrattamento degli animali: a Latina 115 procedimenti nel 2021

Il rapporto Zoomafie 2022 dell'osservatorio Zoomafia della Lav, alla sua 23esima edizione, analizza lo sfruttamento illegale ad opera della criminalità e indica che nel corso del 2021 in tutta la regione Lazio sono stati registrati circa 840 fascicoli (pari all'8,94% di quelli nazionali), con un tasso di 14,24 procedimenti ogni 100mila abitanti e circa 358 indagati.

"In anni recenti nel Lazio ci sono state diverse inchieste che hanno accertato l'esistenza di forme di maltrattamento organizzato di animali ad opera di sodalizi criminali; esiti in tal senso arrivano dal traffico di cuccioli provenienti dall'estero, dai combattimenti tra animali, dalle infiltrazioni malavitose nell'ippica e dalle corse clandestine di cavalli- spiega Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell'Osservatorio della Lav - Le relazioni della Dia segnalano diverse infiltrazioni della criminalità organizzata nella regione anche per aspetti relativi ad attività zoomafiose, come le infiltrazioni nel settore del gioco e delle scommesse sportive ed ippiche o investimenti nel settore dell'allevamento di bovini e caprini. Preoccupante - continua Troiano - è il fenomeno del furto di cavalli, con diverse decine di vittime. Per quanto riguarda il bracconaggio, la costa e le isole pontine rappresentano zone calde, black spot, indicate nel piano nazionale antibracconaggio. Insomma, sono diversi i profili di preoccupazione che investono la regione relativamente ai reati contro gli animali che non devono essere sottovalutati. Per questo occorre la massima attenzione investigativa da parte della polizia giudiziaria e della magistratura".

L'Osservatorio nazionale Zoomafia Lav ha chiesto alle procure ordinarie e a quelle presso i tribunali per i Minorenni i dati relativi al numero totale dei procedimenti penali del 2021, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali. Per il Lazio le risposte sono arrivate da 5 procure ordinarie su 9 (non hanno risposto le Procure di Cassino, Civitavecchia, Rieti e Viterbo) e dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma.Per quanto riguarda il dato provinciale, Latina ha registrato nel 2021 115 procedimenti con 49 indagati totali. Rispetto al 2020 i procedimenti sono aumentati del 10,57%, passando da 104 a 115, mentre il numero delle persone indagate è diminuito del 2%.