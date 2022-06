Percepivano il reddito di cittadinanza nonostante la detenzione: denunciati in quattro

Scoperti altri quattro “furbetti” del reddito di cittadinanza dai carabinieri. Proseguono, infatti, i servizi di controllo del territorio della Compagnia di Formia e a conclusione di una mirata attività investigativa sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati contro il patrimonio.

Nello specifico, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato 4 persone del sud pontino, di età compresa tra i 44 e i 64 anni, che al fine di ottenere il reddito di cittadinanza non avevano comunicato all'Inps informazioni inerenti allo stato detentivo proprio o dei familiari conviventi. In questo modo hanno percepito indebitamente denaro dal 2020 per un importo complessivo di circa euro 27.000.