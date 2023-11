Percepiva il reddito di cittadinanza ma senza il requisito della residenza in Italia

Proseguono gli accertamenti condotti dai carabinieri in tutto il territorio provinciale sul reddito di cittadinanza. A Sezze nella giornata di ieri, lunedì 27 novembre, è stata denunciata una donna perché percepiva il sussidio senza averne i requisiti.

Nello specifico, nel corso delle verifiche i militari hanno scoperto che la donna di origini romene, una bracciante agricola di 52 anni, riscuoteva il sussidio senza il prescritto requisito della cittadinanza da almeno 10 anni sul territorio nazionale.

Le truffe per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza sono, purtroppo, all’ordine del giorno e la cronaca è ricca di casi di scoperte di parecchi abusivi percettori e proprio il territorio di Sezze è uno di quelli dove il triste fenomeno è più diffuso. “Uno dei modi più comodi per riuscire a prendere il sussidio - spiegano dall’Arma - è quello delle false dichiarazioni. In fase di ammissione al beneficio, infatti, il richiedente è tenuto ad indicare ufficialmente di essere in possesso dei necessari requisiti lavorativi, reddituali e di residenza”.