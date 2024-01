Reddito di inclusione senza requisiti, scoperti i primi “furbetti”: due casi in provincia

Sono sempre di più i casi di percettori di sussidi senza requisiti, anche nella provincia di Latina. Due casi legati alla percezione del cosiddeto reddito di inclusione sono stati scoperti dai carabinieri che nella giornata di ieri, martedì 9 gennaio, hanno denunciato altrettanti uomini che vivono nel capoluogo pontino.

Gli accertamenti sono stati condotti con la collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Latina. In particolare un 37enne residente a Latina è stato denunciato in stato di libertà dal momento che aveva falsamente attestato il possesso di requisiti necessari per la percezione del reddito di inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà che sostituisce il reddito di cittadinanza e di fatto entrato in vigore con l'inizio del 2024.

Lo stesso provvedimento è scattato anche per un 30enne sempre residente a Latina il quale aveva omesso di comunicare, in qualità di componente di un nucleo familiare con riconosciuti beneficiari del sussidio, le variazioni reddituali e patrimoniali percependo di fatto indebitamente le somme erogate.