Dopo l'attacco hacker al sistema informatico del Lazio riattivata anche la prenotazione dei tamponi

Buone notizie arrivano dalla Regione Lazio sul fronte dei servizi online che di volta in volta vengono ripristinati dopo l'attacco hacker che più di una settimana fa ha colpito il sistema. Dopo la riattivazione del sistema di prenotazione vaccinale e dell’anagrafe vaccinale, oggi, 10 agosto, è tornato attivo il servizio di prenotazione tamponi all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it.

La Regione comunica che sono stati riattivati anche il sistema regionale per la gestione degli assistiti (Asur) e la prescrizione elettronica (ricetta dematerializzata). A partire da domani invece sarà operativo il nuovo portale istituzionale regione.lazio.it. La società regionale LazioCrea ha inoltre annunciato che da questa mattina il numero unico regionale (Nur) 0699500 è di nuovo in funzione e gli operatori rispondono alle telefonate che stanno già arrivando. Si stanno lavorando anche le Pec in arrivo sulla casella nur.laziocrea@legalmail.it e la nuova casella mail dell’URP urp.regionelazio@gmail.com è in servizio.

Riattivato anche il Burl regionale. Il sistema del Nuovo Cup per la gestione delle prestazioni specialistiche è attivo da oggi presso 10 Aziende sanitarie, le rimanenti aziende saranno attive entro il 16 agosto. Entro il 15 agosto saranno riattivati i portali Regione Lazio e Salute Lazio, il Servizio di Scelta e Revoca del medico, la posta elettronica regionale.

"Inoltre - spiega LazioCrea - stiamo procedendo per riattivare entro il mese corrente: il Protocollo Prosa, Bilancio e Personale, Ecosistema Pagamenti, Open Genio, il sistema di Controllo della Spesa Farmaceutica, il Sistemi di prevenzione e Screening, il Sistema Stella per la gestione delle Gare Centrale Acquisti. I servizi 118, 112, Protezione civile, Centro trasfusionale, Pronto soccorso e Pagamento bollo auto non sono mai stati interrotti".