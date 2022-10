Marito e moglie nascondono in casa reperti archeologici: sequestrate due anfore antiche

Nascondeva in casa reperti archeologici, per questo una coppia è stata denunciata. Si tratta di un uomo di 76 anni di Gaeta e di sua moglie deferiti nell’ambito di un’operazione che ha visto impegnate Guardia Costiera e Polizia.

In particolare, la Guardia Costiera di Napoli e la Squadra Mobile della Questura di Caserta, col supporto dei Commissariati di Gaeta e Fondi nonché del Nucleo Speciale d’Intervento del Comando Generale della Guardia Costiera di Roma, hanno realizzato una serie di perquisizioni domiciliari e informatiche, delegate nell’ambito di diverse indagini.

Nello specifico, nell’abitazione di un noto cittadino di Gaeta, sono state rinvenute due anfore di particolare interesse storico; si tratta, nella fattispecie, di manufatti risalenti a diversi secoli fa, uno dei quali stimato addirittura come appartenente all’epoca precristiana, del valore di decine di migliaia di euro.

Al termine degli accertamenti i reperti storici sono stati sottoposti a sequestro e, in quanto tali, posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i seguiti di competenza. La coppia è stata invece denunciata per detenzione illecita di reperti archeologici.