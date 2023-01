Si perde nelle campagne: anziano salvato nella notte dai vigili del fuoco

Un allarme per una persona scomparsa è scattato ieri, 24 gennaio, nel comune di Santi Cosma e Damiano. Si erano perse le tracce di un uomo di 78 anni residente in zona e una squadra dei vigili del fuoco di Cstelforte ha avviato le ricerche dopo la segnalazione della prefettura di Latina. L'anziano si era allontanato da casa in stato confusionale e la famiglia lo ha perso di vista.

Le ricerche sono state condotte anche attraverso un mezzo dotato di attrezzature utilizzate dal personale Tas dei vigili del fuoco (topografia applicata al soccorso), grazie al quale è stato possibile attivare una procedura di suddivisione della zona con apparecchiature Gps. Il personale, supportato nelle operazioni da alcune associazioni locali di protezione civile, da carabinieri e agenti della polizia locale, è riuscito intorno alle 22 a localizzare il disperso.

L'uomo si trovava in evidente stato confusionale e in un canale in aperta campagna. Recuperato, è stato poi consegnato ai sanitari del 118 per le cure del caso.