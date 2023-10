Ricettazione in concorso: questo il reato per il quale due uomini sono stati denunciati a Formia dai carabinieri del Norm della Sezione Radiomobile dopo essere stati trovati in possesso di una bici elettrica rubata.

Un 30enne di origine indiana e un 33enne di origine pakistana, entrambi cittadini regolari sul territorio nazionale, sono finiti nella rete dei controlli dei militari che al termine degli accertamenti hanno appurato quanto accaduto. I due, infatti, viaggiavano a bordo di una bici elettrica risultata rubata lo scorso 6 ottobre a Formia come dimostrata dalla denuncia presentata dal proprietario.

Al termine delle verifiche il mezzo è stato recuperato e riconsegnata all’uomo mentre per il 30enne e il 33enne è scattata la denuncia in stato di libertà.