Rifiuti, l'ultimatum di Valeriani: "Roma e Provincia di Latina commissariate se non faranno impianti"

Il 27 luglio scade il termine di 60 giorni entro i quali Roma Capitale e anche la provincia di Latina devono indicare i siti per i propri impianti. Aree che, come prevede il Piano regionale dei rifiuti. Se entro questo termine non verrà indicata l'area arriverà il commissariamento. Lo ha ribadito anche l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani nel corso della commissione competente della Pisana.

"Se Roma Capitale e la Provincia di Latina non faranno gli impianti previsti dalla delibera di Giunta regionale dello scorso 27 maggio, alla scadenza dei 60 giorni la Regione - ha spiegato - eserciterà i poteri sostitutivi e nominerà un commissario straordinario".