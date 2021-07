Rifiuti e raccolta differenziata: il presidente Zingaretti premia due comuni pontini

Ci sono anche due comuni pontini tra quelli premiati dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti perché virtuosi nella raccolta differenziata e con le migliori prestazioni nel recupero e riciclo della plastica. All'iniziativa "Lazio Green - Comuni puliti 2020", che si è svolta presso il Tempio di Adriano, hanno partecipato l'assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, il prefetto di Roma e i prefetti di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, il direttore generale dell'Arpa Lazio Marco Lupo, il presidente dell'Anci Lazio, Riccardo Varone, e gli amministratori comunali di Fondi e Norma per la provincia di Latina e poi Vitorchiano, Albano Laziale, Oriolo Romano, Canale Monterano, Nespolo, Belmonte in Sabina e Coreno Ausonio, che hanno ricevuto il riconoscimento per l'impegno e i risultati conseguiti nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

In particolare il comune di Fondi è stato premiato come miglior Comune sopra i 5000 abitanti nella raccolta differenziata, raggiungendo nel 2020 la percentuale dell'83,9%, mentre al secondo posto si è classificato il comune di Vitorchiano con l'80% di differenziata e al terzo posto il Comune di Albano con 79,4%. Per i comuni sotto i 5000 abitanti in vetta alla classifica si posiziona il Comune di Norma con l'84,8% di raccolta differenziata, seguito dal Comune di Oriolo Romano con l'82,4% e dal Comune di Canale Monterano con l'82,2%. A Nespolo, Belmonte in Sabina e Coreno Ausonio il riconoscimento di Comuni Plastic Free per i preziosi risultati ottenuti nel recupero e nel riciclo della plastica.

Nel 2020 il Lazio è arrivato al 51,6% di raccolta differenziata media, con un aumento di circa 20 punti percentuali negli ultimi cinque anni. Un traguardo notevole, che è stato possibile conseguire grazie all'investimento regionale di 80 milioni di euro per sostenere la realizzazione di isole ecologiche e centri di compostaggio nei Comuni del Lazio, insieme alle ottime prestazioni raggiunte da moltissimi enti locali: oltre 250 Comuni, infatti, hanno superato il 50% di raccolta differenziata nel 2020. Insieme alla premiazione delle amministrazioni locali più virtuose, è stato presentato anche il risultato del bando regionale con un investimento di circa 2 milioni di euro per sostenere l'introduzione della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti che si basa sul principio chi "meno inquina, meno paga".