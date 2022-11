Litorale “plastic free” a Latina: volontari e cittadini ripuliscono la spiaggia dai rifiuti

Armati di guanti e buste puliranno la spiaggia dai rifiut: è in programma per domenica 13 ottobre l’iniziativa organizzata da Plastic Free di Latina, l’associazione di volontariato che ha come obbiettivo di liberare il mondo dall’inquinamento da plastica.

L’iniziativa di domenica vedrà collaborare insieme i volontari dell’associazione, come di altre associazione locali, e singoli cittadini che vorranno unirsi. L’appuntamento è alle 9.30 presso piazzale dei Navigatori a Foce Verde e la raccolta dei rifiuti, spiegano gli organizzatori, interesserà sia il tratto di spiaggia antistante che la stessa piazzetta.

L’invito a partecipare è rivolto quindi a tutti i cittadini perché “l’unione fa la forza. Ed è sempre bello vedere ad ogni evento nuove persone che si uniscono alla nostra grande famiglia Plastc Free” dichiarano gli organizzatori.