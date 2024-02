Rimpatriati due cittadini indiani condannati per violenza sessuale di gruppo su una minorenne

“Dopo aver scontato la pena in un carcere in Italia, sono stati rimpatriati i due indiani, condannati per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minorenne, a Latina”: a darne notizia attraverso un post su X (ex Twitter) il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

Il riferimento è al fermo dei due uomini di origini indiane avvenuto nei giorni scorsi a Fondi nel corso dei servizi di controllo del territorio della polizia predisposti dalla Questura. Durante quella attività gli agenti avevano sottoposto a verifiche, circa la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale, anche 58 cittadini extracomunitari. Al termine degli approfondimenti i due uomini erano stati accompagnati presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma, per il tempo necessario per organizzare il loro rimpatrio coattivo verso il paese di origine.

I due uomini secondo quanto emerso nel 2020 erano stati arrestati proprio dalla polizia di Fondi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minore. Si tratta nello specifico di due cittadini indiani, di 35 e 31 anni anni: il primo, che ha scontato 4 anni in carcere in Italia da Latina condotto al cpr Roma prima dell’espulsione, è stato imbarcato due giorni fa. Il secondo è stato imbarcato ieri pomeriggio: era entrato in Italia dalla frontiera aerea di Fiumicino nell’ottobre 2016 con un visto per lavoro subordinato. Un anno dopo ha ottenuto il primo permesso per lavoro subordinato rilasciato dalla Questura, scaduto alla fine di febbraio 2018.