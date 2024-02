Controlli sugli stranieri, due saranno rimpatriati. Erano stati arrestati per violenza sessuale di gruppo

Sono stati intensificati in queste settimane i controlli da parte della polizia con l’obiettivo di constare quella tipologia di reati che alimenta particolarmente la sensazione di insicurezza tra i cittadini. E proprio in questo contesto si inseriscono i servizi straordinari effettuati a Fondi dagli agenti del locale Commissariato, con la collaborazione degli equipaggi del Reparto prevenzione Crimine Lazio, nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 febbraio.

Nel complesso sono stati controllati 131 veicoli e sottoposte a verifica 297 persone. I controlli hanno interessato anche 58 cittadini extracomunitari; al termine degli approfondimenti volti a verificare la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale, due di loro sono stati accompagnati presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma, dove rimarranno il tempo strettamente necessario per organizzare il loro rimpatrio coattivo verso il paese di origine. I due uomini nel 2020, secondo quanto emerso nel corso degli accertamrnti, erano stati arrestati proprio dalla polizia di Fondi per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minore nel 2020.

Inoltre, nel corso del servizio straordinario, sono stati intensificati il controllo e il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti e, ancora, sono state effettuate numerose verifiche circa il rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive quali arresti domiciliari o obblighi di varia natura. Nella circostanza sono stati identificati 69 soggetti gravati da pregiudizi di polizia,

“Le attività - fanno sapere dalla Questura di Latina - verranno ripetute nei prossimi giorni, anche in altre aree della provincia pontina”.