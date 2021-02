Scoppia la rissa all’esterno di un ristorante: denunciati 4 uomini dai carabinieri

Quattro uomini sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa a Castelforte. Nella giornata di ieri, sabato 21 febbraio, i militari della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Itri, sono riusciti a chiudere il cerchio su quanto accaduto all’esterno di un ristorante.

A finire nei guai 4 uomini, un 38enne di Caserta, un 32enne e un 37enne di Castelforte ed un altro 37enne di Santi Cosma e Damiano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri tutto ha avuto inizio da una discussione sorta per futili motivi tra l’uomo casertano e il più giovane dei quattro coinvolti; da qui si è innescata poi la rissa all’esterno del ristorante durante la quale è stata danneggiata anche la vetrata della porta di ingresso della stessa attività.

Tutti sono stati denunciati per rissa e danneggiamento, mentre per il 38enne di Caserta, su richiesta dell’Arma e tramite il Commissariato di Formia, è stato emesso un foglio di via obbligatorio per un periodo di 3 anni con divieto di far ritorno nel comune di Castelforte, oltre alla prevista sanzione amministrativa per la violazione delle misure di contenimento atte a fronteggiare l'emergenza covid-19.