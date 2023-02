Rissa tra giovanissimi: Daspo Willy per 5 ragazzi

Cinque Daspo Willy sono stati emessi dal questore di Latina, Raffaele Gargiulo, nei confronti di altrettanti giovani, quattro ragazzi e una ragazza, coinvolti nel novembre scorso in una rissa scoppiata, per futili motivi, all’interno di un locale pubblico di Latina.

Per quell’episodio i cinque ragazzi erano stati già denunciati e ora, al termine degli accertamenti condotti dai poliziotti della Divisione di Polizia Anticrimine, arriva il nuovo provvedimento.

I fatti erano iniziati all’interno del Mc Donald’s di via Isonzo nel capoluogo: come ricostruisce la Questura di Latina, durante i festeggiamenti di un compleanno alcuni dei ragazzi erano stati oggetto di scherno da parte di un altro gruppo di giovani, i quali avevano iniziato a lanciargli cibo e palline di carta; ben presto gli animi si erano però surriscaldati tanto da far scattare la rissa tra i due gruppi.

A seguito dei Daspo, i giovani per un anno non potranno accedere o sostare presso locali pubblici o aperti al pubblico, quali pub, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche e locali notturni.