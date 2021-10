Violenta rissa fra cittadini indiani: muore un 29enne, 10 feriti. Esplosi anche dei colpi

Un morto e 10 feriti: questo il bilancio di una violenta rissa scoppiata nella notte a Borgo Montello e che ha coinvolto un numeroso gruppo di cittadini indiani. A perdere la vita, da quanto si apprende, è stato un giovane di 29 anni deceduto a causa delle lesioni riportate nell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione della polizia che è intervenuta sul posto, i partecipanti alla rissa si sono affrontati con dei bastoni in ferro, e sono stati anche esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco che, fortunatamente, non hanno attinto nessuno dei partecipanti. Nella violenta baruffa sono 10 le persone rimaste ferite e ora ricoverate nei diversi ospedali della zona e dei comuni vicini, nessuno delle quali in pericolo di vita.

Nella frazione di Latina stanotte, dopo l’allarme arrivato al 113, sono accorsi il dirigente ed il personale delle Volanti della Questura, subito coadiuvati dal dirigente e dal personale della Squadra Mobile che ha assunto le indagini. La Polizia Scientifica sul posto ha sequestrato due bastoni tubolari in ferro e tre bossoli esplosi.

Le indagini, ancora in corso, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina.