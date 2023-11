Rissa durante il matrimonio, 11 arresti

E’ finito in rissa un matrimonio rendendo necessario anche l’intervento della polizia che alla fine ha arrestato 11 persone. E’ accaduto sul lungomare Matteotti a Nettuno dove, poco dopo la mezzanotte mentre la festa per il lieto evento era nel pieno del suo svolgimento, gli invitati si sono fronteggiati al culmine di quella che sembrava essere una banale lite.

Come riporta RomaToday, a bloccare tutto ci hanno pensato gli agenti della polizia che ora sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, chi ha partecipato, e perché, alla rissa iniziata per motivi banali e degenerata forse anche per il troppo alcol bevuto.

Qualcuno, oltre a pugni e calci, ha colpito il rivale anche con una catena. I poliziotti di Anzio intervenuti hanno così identificato e arrestato per rissa aggravata 11 cittadini di origini indiane che saranno processati per direttissima a Velletri. Sul posto anche i sanitari del 118.